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طفرة غير مسبوقة.. وزير الزراعة: إطلاق منصة زراعية إلكترونية قريبا.. ومصر الأولى عالميا فى تصدير البرتقال

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:01 م
.وزير الزراعة
.وزير الزراعة
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عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، أنه جارى التنسيق مع إحدى الشركات والبنك الزراعي، لإطلاق منصة زراعية إلكترونية، والمساعدة في عملية التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تتضمن كافة تفاصيل العملية الزراعية.


وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن القطاع الزراعى يشهد طفرة غير مسبوقة رغم أزمة كورونا ، مشيرًا إلى أن مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح وزيتون المائدة بنسبة 19% من الإنتاج العالمي.


وواصل: " مصر تفوقت على إسبانيا التي تربعت على عرش الموالح، وإسبانيا الآن تستورد البرتقال المصرى.. حيث نطبق كافة معايير الجودة".
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