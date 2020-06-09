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محافظات

تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا من المخالطين في دمياط

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:06 م
كورونا
كورونا
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أعلنت الصفحة الرسمية للتثقيف التابعه لمديرية الصحة بدمياط ، في بيان، تسجيل 9 إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، من بينها 5 حالات  من الحالات المخالطين لحالات مصابة من خارج المحافظة.

وأضاف الببان، أن مجمل أعداد الوفيات وصل إلى 40 حالة، منها 24 فوق الستين عامًا، و11 فوق الخمسين عامًا، و5 أقل من خمسين عامًا.

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وضاف البيان ان مستشفيات العام وطوارئ كفرسعد بدأت في استقبال حالات الاشتباه بكورونا وايضا حالات الاصابة بعد اخذ المسحات للحالات وبالفعل تم البدء في عزل الحالات المصابة.

وأوضح البيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات.

وناشد المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ،ومنع الزيارات العائلية والتجمعات والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات الطبية .

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