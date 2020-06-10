وصفهم بالتخاذل عن عملهم.. الغضب يجتاح صيادلة البحيرة بعد نقل 8 منهم

اتهامت متبادلة وشعور بالاستياء.. هكذا هو الحال في مستشفي دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة، عقب صدور قرار من اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم، بنقل 8 من طاقم الصيدلة بالمستشفي إلي مستشفيات أخرى إثر تخاذلهم فى العمل مع مصابى فيروس كورونا - كما ذكر البيان-.





بدأت الواقعة بصدور قرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بنقل 8 صيادلة للعمل في مستشفيات بنها وأحمد ماهر وكفر الدوار، نتيجة تخاذلهم في أداء واجبهم الوظيفي خلال أزمة كورونا، حيث تم نشر البيان علي الصفحة الرسمية لديوان المحافظة.





حالة من الغضب انتابت الصيادلة ممن شملهم القرار، حيث أكدت الدكتورة سامية العصار، إحدى الصيدلانيات الـ 8 الصادر لهم قرار بنقلهم للعمل خارج محافظة البحيرة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، مشيرة إلى إعادة إجراء المسحة لزميلة أخرى لها من الصادر لهم قرار النقل.





وأضافت " العصار"، أن نتائج المسحات التي أجريت لإثنين من زملائها الصيادلة بمستشفي دمنهور التعليمي، الصادر له قرار النقل للعمل خارج المحافظة، جاءت سلبية.





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وأعلنت ال8 صيدلانيات اللاتى صدر بشأنهم قرارات نقل رفضهن القاطع للاتهامات الموجهة إليهن بالتخاذل في العمل، والتخلي عن الواجب الوظيفي والوطنى، وذلك عقب صدور بيان عن .

المحافظة، بنقلهن للعمل خارج المحافظة.

وأعربت الصيدلانيات عن حزنهن لاتهامهن بالتخاذل في العمل وأداء واجبهن الوظيفي، مشيرين إلى أنهن تعرضن للتشهير والضرر نتيجة نشر بيان عبر الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة ووسائل الإعلام بشأن تخاذلهن عن العمل بمستشفى دمنهور التعليمي المخصص لاستقبال حالات الاشتباه والعزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أكدت إلهام الديب، إحدى الصيدلانيات المتضررة من القرار، أن أعراض الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ظهرت على إحدى الصيدلانيات والتي سقطت مغشيًا عليها أثناء العمل، مشيرة إلى أن الأطباء أكدوا إصابتها بكوفيد 19.





وقالت "إلهام"، إنهن يتعرضن لحملة تشهير وتشويه نتيجة اتهامهن بالتخاذل عن العمل لافتة إلى أن هذا عار تماما من الصحة وأن الدليل على ذلك تواجدهم على رأس العمل وتوقيعهم فى دفتر الحضور والانصراف بالمستشفى والإشادة من مدير المستشفى.





وأضافت الصيدلانية شيماء حجاج صيدلانية ممن شملهم القرار النقل بأن هذا القرار قرار تعسفى، بعد إصابة 4 من زملاؤهم في صيدلية العزل، رغم عدم إبلاغنا بشكل رسمي إننا ننزل مكانهم".





وأشارت شيماء إلى أن القرار شمل زملائي ممن قاموا بعمل مسحة لظهور عليهم الأعراض قائلة " لدرجة إن واحدة منهم وقعت في الشيفت ووشها ازرق ونفسها راح بعد شغل ١٢ ساعة، بيتعاملوا فيها بشكل مباشر مع مرضى كورونا، ومطلوب منهم النهارده ينفذوا قرار النقل، ويخالطوا ناس ".تانية".





وقال محافظ البحيرة، في بيان رسمي له، إنه تم التنسيق مع الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتكليف كل من "ش.ع.ح، س.م.ع، ز.م.ع، أ.م.م" الصيدلانيات بمستشفى دمنهور التعليمي بالعمل بمستشفى بنها التعليمى اعتبارًا من 9 يونيو الجاري، بالإضافة إلى تكليف كل من "ض.م.ح، ن. م.أ، أ.ب.أ، س.خ.أ" الصيدلانيات بمستشفى دمنهور التعليمي بالعمل بمستشفى أحمد ماهر التعليمي اعتبارًا من 9 يونيو الجاري.





وتابع المحافظ في بيانه، إنه تم تكليف كل من "م ح ق، م ف أ" الطبيبين بمستشفى دمنهور، بالعمل بمستشفى كفر الدوار، اعتبارًا من 9 يونيو الجاري، على أن يجري رفع توقيعهم من دفاتر المستشفى لمدة أسبوعين.





و تكليف الصيدلانية صفاء السيد عبد الحميد هدهد كبير أخصائيين الصيادلة، بالتواجد المستمر يوميًا بصيدلية العزل بمستشفى دمنهور التعليمي طوال فترة العمل بالصيدلية، وذلك لضمان حسن سير العمل وانتظام العمل بصيدلية العزل، ومتابعة أية تكليفات تصدرها إدارة المستشفى.





من جانبها قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ: "إن الصيادلة المنقولين من أماكنهم لم يؤدوا واجبهم الوظيفي، وتخاذلوا عن أداء العمل المنوط بهم".