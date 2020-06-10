للمرة العاشرة.. نجاح عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا فى عزل إسنا

كشفت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، للعزل الصحي بمحافظة الأقصر، عن قيام فريق العزل تحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي بإجراء عاشر عملية ولادة قيصرية داخل المستشفي لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا " كوفيد -19 " .
وأكدت " مدير المستشفى " أن حالة الأم وطفلتها بصحة جيدة وأن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم كلا من الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا و التوليد والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير والدكتورة الشيماء حامد أخصائية الاطفال والدكتور وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي.
وفريق التمريض ضم كلا من رضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة و حسين عادل وسيناء عاطف تمريض العمليات.
ويذكر أن مستشفى العزل الصحي بإسنا أجرت عشر عمليات ولادة قيصرية لتكون أول مستشفى مخصصة للعزل الصحي تجري هذا العدد من عمليات الولادة.
كما تعتبر أول مستشفى عزل صحي على مستوى الجمهورية تسجل خروج وتعافي تجاوز 570 متعافي من فيروس كورونا.