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حوادث

نشرة مرور القاهرة.. كثافات متحركة بعدد من المحاور المهمة بالعاصمة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تشهد معظم محاور القاهرة الحيوية، كثافات متحركة ومتوسطة منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء ، ولا توجد حوادث او اعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفورى معها .

ومن بين تلك المحاور التى تشهد كثافات متوسطة طبيعية : صلاح سالم و كوبرى ٦ أكتوبر و كورنيش النيل والاتوستراد و مناطق وسط القاهرة .

وقال مصدر أمنى بمرور القاهرة أن رجال المرور بالعاصمة يواصلون حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية ، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر السبت قبل الماضى حزمة من القرارات من بينها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم ، بإعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

ولفت المصدر الى أن هناك تعليمات لكافه رؤساء وحدات المرور بمنع اى مواطن من الدخول الى الوحدة لانهاء إجراءات التراخيص ، الا اذا كان مرتديا كمامة طبية ، مع ترك مسافه امنه بين المواطنين ومنع التزاحم داخل الوحدات .

تأتى تلك الاجراءات فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
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