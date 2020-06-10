نشرة مرور القاهرة.. كثافات متحركة بعدد من المحاور المهمة بالعاصمة

تشهد معظم محاور القاهرة الحيوية، كثافات متحركة ومتوسطة منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء ، ولا توجد حوادث او اعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفورى معها .





ومن بين تلك المحاور التى تشهد كثافات متوسطة طبيعية : صلاح سالم و كوبرى ٦ أكتوبر و كورنيش النيل والاتوستراد و مناطق وسط القاهرة .





وقال مصدر أمنى بمرور القاهرة أن رجال المرور بالعاصمة يواصلون حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية ، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .