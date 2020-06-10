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تعليم

محافظ شمال سيناء يتابع الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:21 م
الاستعداد لامتحانات
الاستعداد لامتحانات الثانوية الأزهرية فى محافظة شمال سيناء
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احمد صالح
استعدت محافظة شمال سيناء 'لامتحانات الثانوية الازهرية.. حيث عقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محاقظ شمال سيناء اجتماعا بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن .

وأكد المحافظ '' على تجهيز مقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير آداء الطلاب للامتحانات بتوفير كافة احتياجاتهم من تهوية ومشروبات .

وتابع تيسير نقل الطلاب من أماكن إقاماتهم إلى مقر اللجان والعمل على تأمينهم .. خاصة من أبناء الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء ، الي جانب تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم فى الذهاب والعودة وتوفير كافة احتياجاتهم ، وكذلك بحث كيفية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الاجابات لتأمين وصولها .

وأصدر المحافظ توجيهاته الى رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع المنطقة الأزهرية فى التأكد من الخدمات والمرافق فى كافة اللجان والاستراحات ، والى مديرية الصحة والتأمين الصحى بتوفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الاسعاف والأدوية ، والى الكهرباء والتليفونات والمياه بتوفير ودعم احتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والاتصالات والمياه اللازمة لكل لجنة واستراحة وتوفير احتياطات إضافية منها ، والى التموين لتوفير احتياجات الاستراحات ورؤساء وملاحظى اللجان من الخبز والسلع الضرورية .. إلى جانب الوقود اللازم لسيارات الامتحانات .

كما أصدر توجيهاته بتوفير سيارات لاستلام وتوزيع أوراق الأسئلة ونقل الإجابات ، وسيارات لنقل الطلاب من أبناء رفح والشيخ زويد المقيمين فى العريش والمراكز الأخرى وتيسير نقلهم الى اللجان والعودة .

هذا .. وقد فوض المحافظ رؤساء مجالس المدن على مستوى المحافظة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم عملية الامتحانات وتيسير آدائها .
ومن جانبه .. أكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية' أن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من : العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 550 طالبا وطالبة ( 395 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و 155 طالبا وطالبة فى القسم العلمى ) .. مشيرا الى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة .

وأعلن أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة ، وأنه جارى توفير أجهزة فحص وتطهير لوضعها أمام كل لجنة .
وأضاف محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب' أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب ،مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة ، وأن هناك امتحانات شفوية عقب الامتحانات التحريرية فى كل لجنة .. الى جانب عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى .. مشيرا الى بدء الامتحانات اعتبارا من يوم الأحد 21 يونية الجارى حتى يوم الخميس 6 أغسطس القادم.اقراء ايضا.. 
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