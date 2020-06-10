بدون كمامات.. تجمعات داخل سوق باسوس بالقليوبية .. فيديو

وينص قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على أن يلتزم بارتداء الكمامات كل من العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر.