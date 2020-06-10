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بين الناس

بدون كمامات.. تجمعات داخل سوق باسوس بالقليوبية .. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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منار نور _ ندى حمدى _ صلاح مهدي
شهد سوق باسوس بشبرا الخيمة في محافظ القليوبية عدم التزام المواطنين بقرارات وزارة الصحة بشأن ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة تجنبا لتفشي المرضي . 

رصدت عدسة صدي البلد حركة المرور في سوق باسوس ومدى التزام المواطنين بقرارات وزارة الصحة . 

وكانت قد قررت الحكومة بدء تفعيل قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بداية من السبت 30 مايو الماضي.

وينص قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على أن يلتزم بارتداء الكمامات كل من العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر.
 
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