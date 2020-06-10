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تعليم

مع تصاعد أزمة كورونا.. تعرف على الابتكار الأمثل للتخلص من النفايات الطبية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أكد المخترع هشام نصار، أن النفايات الطبية هي واحدة من المشكلات التي تسبب ضررا للتربة، حيث إن إعادة تطهير هذه النفايات يستلزم وقتا كبيرا.


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وأضاف "نصار" لموقع "صدى البلد" أنه من هذا المنطلق تم عمل ابتكار، وحدة لتعقيم وفرم متكامل للنفايات الطبية، باستخدام الأوزون والبلازما وعدة مواد محلية مصرية.

 

 

وأشار إلى أن أنه تم العمل على تطوير المشروع ليتمكن من إعادة تدوير مخلفات مياه المصانع، بحيث لكي يتم استخدامها في الري ورش الأشجار مستخدمين غاز الأوزون والذي يستخدم في العديد من الاختراعات التي تخدم الإنسانية.


وأضاف أن الهدف من المشروع خدمة الصناعة المحلية بشكل كبير وخاصة في حالة عدم وجود منافس محلي لإنتاج هذه الوحدات للتعقيم في مصر.

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