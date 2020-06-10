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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بالبحيرة إلى 423 حالة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:38 م
إرتفاع عدد المتعافيين
إرتفاع عدد المتعافيين من كورونا بالبحيرة إلى 423 حالة
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جمالات الدمنهورى
أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 24 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل  لافتًا إلى أن جمالي عدد المتعافين 423 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم. 

وأشاد اللواء آمنة بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين وبالدورالوطنى للجيش الأبيض وعملهم بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.
 
وأشار إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد  والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات .


ووجه المحافظ بالانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة .

وجميع خطوط غرفة العمليات ( 0453349447 -0453356397) والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود اطباء متخصصة على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل اى مشكلة فورا

فيما أكد يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على استمرار الجهود الكبيره بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

ومن جانبه أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات مشيرا الى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
  

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