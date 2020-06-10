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أخبار العالم

مجلس السيادة السوداني: توقيع اتفاق شامل للسلام مع الحركات المسلحة بحلول 20 يونيو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:38 م
حمدان دقلو
حمدان دقلو
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قسم الخارجي
أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني إن بلاده تمضي قدمًا في اقرار السلام في السودان، مشيرًا إلى توقيع اتفاق شامل للسلام  مع الحركات المسلحة خلال الشهر الجاري، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة. 

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الحكومة السودانية تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام بتوقيع اتفاق شامل ومستدام بحلول الـ20 من يونيو.

وأضاف دقلو فى ختام جلسة للمفاوضات مع الحركات المسلحة" تمكنا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، ويجرى الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة في المشاركة فى السلطة ومن ثم الاتجاه للتنفيذ وصياغة الاتفاق".

وترأس دقلو اليوم الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بفندق  مع قادة الجماعات.

ووجه دقلو شكره للتعاون الذي يظهره المتفاوضون، والجهود التى تقوم بها دولة الجنوب.

ودعا دقول حركتي الشعبية جناح الحلو، وحركة عبد الواحد للانضمام للسلام.

وأكد على دور وسائل الاعلام في توصيل رسالة السلام لكافة السودانيين.



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