خلال الحجر المنزلي.. أسرع رجيم لحرق الدهون وإنقاص الوزن

هل تبحثين عن رجيم سريع لأنقاص الوزن خلال فترة الحجر المنزلى يمكنك تجربة الرجيم التالة فهو يساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعه خلال فترة الحجر المننزلى وبدون حرمان .
خطة الرجيم كالتالى ولمدة أسبوع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
الإفطار
كوب شاى باللبن +2 بسكويت ديجستيف
أو
بيضة مسلوقة + 1 توست سن
بين الإفطار والغداء
ثمرة فاكهة
الغداء اختارى من الآتى:
طبق شوربة لحم بدون دسم+ 2 شريحة لحم
3 ملاعق أرز + خضار سوتيه + 3 أصابع كفتة
أو 2سمك مشوية + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
3 ملاعق فول الليمون +1 توست
شريحتان نستو لايت +1 توست سن
بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة
أو
فول بلليمون + رغيف سن