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فن

بعد عقد قرانهما.. محمد الشرنوبى وراندا رياض يرقصان على حته من الخيال .. شاهد

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:38 ص
عقد قران محمد الشرنوبى
عقد قران محمد الشرنوبى وراندا رياض
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من حفل عقد قران الفنان محمد الشرنوبى وراندا رياض والذى أقيم أمس وسط جو عائلى. 
وظهر فى الفيديو العروسان "محمد الشرنوبى وراندا رياض" وهما يرقصان على أغنية "حته من الخيال" وهى الأغنية التى طرحها الشرنوبى ضمن ألبومه الأخير. 

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وكان قد انفرد موقع صدى البلد بصور عقد قران محمد الشرنوبى حيث علم إنه تم عقد قران الفنان محمد شرنوبي، على خطيبته راندا رياض، امس، في منزل العروس.

اقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، على حضور أنغام نظرًا لـ الصلة القوية التي تجمعهما خاصة أنها تعتبرها فردا من العائلة. 

كما اقتصر الأمر على كتب الكتاب فقط، ومن المقرر ان يقيما الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء لكن بعد إنتهاء الازمة الراهنة.

والتزم كل من الشرنوبي، وراندا بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت راندا رياض، قد صممت فستانها لدى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، اثناء تواجدها في لبنان قبل ازمة فيروس كورونا، وبدلة محمد الشرنوبي من cougar.
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