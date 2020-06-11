بعد عقد قرانهما.. محمد الشرنوبى وراندا رياض يرقصان على حته من الخيال .. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من حفل عقد قران الفنان محمد الشرنوبى وراندا رياض والذى أقيم أمس وسط جو عائلى.

وظهر فى الفيديو العروسان " محمد الشرنوبى وراندا رياض " وهما يرقصان على أغنية "حته من الخيال" وهى الأغنية التى طرحها الشرنوبى ضمن ألبومه الأخير.





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وكان قد انفرد موقع صدى البلد بصور عقد قران محمد الشرنوبى حيث علم إنه تم عقد قران الفنان محمد شرنوبي، على خطيبته راندا رياض، امس، في منزل العروس.





اقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، على حضور أنغام نظرًا لـ الصلة القوية التي تجمعهما خاصة أنها تعتبرها فردا من العائلة.



