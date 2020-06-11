من أول استخدام.. أسرع وصفة لتفتيح البشرة

وفى وقت قصير من أول مرة.

بقناع سريع من مطبخك يمكنك إعداده لـ

يساعد القناع فى الوقت نفسه على شد البشرة لدرجات ومحاربة التجاعيد، وإليك مكونات القناع وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "برايت سايد" وستلاحظين الفرق بنفسك من أول مرة للاستخدام وتنظيف المسام المسدودة .













مكونات القناع ..





ملعقة من بذور الشيا



ملعقة من زيت جوز الهند

حبة صغيرة من البطاطس المبشورة



5 قطرات من زيت اللوز







طريقة تطبيق الوصفة ..





فى وعاء أمزجى البطاطس المبشورة مع زيت اللوز وزيت جوز الهند وبذور الشيا وقومى بمزجهم جيدا







أضيفي بذور الشيا ومزجهم مرة أخرى وقلبي جيدًا، وبمجرد تجانس المكونات ضعيها بفرشاة على بشرة الوجه.







اتركى المكونات على الوجه حوالى 30 دقيقة ثم قومى بشطف الوجه







يمكنك تكرار القناع 3 مرات إسبوعيًا ولاحظي الفرق بنفسك