أجمل بني آدمه في الدنيا.. الشرنوبي بعد عقد قرانه: ربنا يقدرني وأعرف أخد بالي منها.. شاهد

علق الفنان محمد الشرنوبي على عقد قرانه اليوم من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة انغام.

وقال محمد الشرنوبي خلاص تصريح له مع برنامج Et بالعربي "شعوري ان في حياة وتجربة جديدة وراندا أجمل بني ادمه في الدنيا وأهي مراتي وحبيبتي وان شاء الله نكمل مع بعض حياة سعيدة وربنا يخليها ويقدرني ان أعرف أخد بالي منها واسعدها ان شاء الله ".

احتفل الفنان محمد الشرنوبى بعقد قرانه، اليوم، على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وذلك فى حفل عائلي اقتصر على حضور الأسرتين فقط.



وكان انفرد "صدى البلد"، بصور الزفاف، حيث تم عقد قران الفنان محمد شرنوبي، على خطيبته راندا رياض أمس، في منزل العروس.

اقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، على حضور أنغام نظرًا لـ الصلة القوية التي تجمعهما خاصة وإنها تعتبرها فردا من العائلة.