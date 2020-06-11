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أخبار البلد

مجهود ضخم.. إصابة أيمن عبد المجيد بأزمة قلبية ودخوله المستشفى

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:09 ص
الصحفى أيمن عبد المجيد
الصحفى أيمن عبد المجيد
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صدى البلد
أصيب الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية بـ نقابة الصحفيين ، رئيس تحرير بوابة "روزاليوسف"، بأزمة قلبية نتيجة إجهاد ضخم تعرض له مؤخرا؛ لمتابعته المستمرة مع الصحفيين وأسرهم، لتوفير الرعاية الصحية لهم نتيجة إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.

ودخل أيمن عبد المجيد المستشفى مساء أمس، الأربعاء، لتلقي العلاج نتيجة المجهود الزائد الذي بذله في الفترة الماضية.

ويواصل أيمن عبد المجيد، المتابعة ليل نهار مع كافة الصحفيين مصابي كورونا سواء من الزملاء أو أحد أفراد أسرهم وتسببت مجهوداته في إنقاذ العديد من الزملاء، بفضل الله وعونه، من موت محقق لولا تدخله ومتابعته المخلصة والدءوبة لحالتهم الصحية ولحين خروجهم من المستشفى.

ويتمنى أحمد صبري، رئيس تحرير "صدى البلد" وكل أسرة الموقع، أن يمن الله علي الزميل الخلوق بالشفاء العاجل، ويعود إلى أسرته سالما.

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