AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول قمة أوروبية خلال الوباء.. 4 قادة يلتقون وجهًا لوجه

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:53 ص
أول اجتماع أوروبي
أول اجتماع أوروبي وجه لوجه
Advertisements
محمد علي
بعد ابتعاد عن الاجتماعات الدولية دام لنحو 3 أشهر، قرر قادة دول أوروبية العودة لعقد اجتماعات مباشرة بعد أن انكسرت الموجة الوبائية في عدة دول، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام دولية.


وسيجتمع قادة أربع دول أوروبية اليوم، الخميس، في قصر ليدنيس التشيكي، لعقد أول اجتماع وجها لوجه للزعماء الأوروبيين منذ أن أصاب الفيروس القارة.


ومن المقرر أن يناقش زعماء دول التشيك والمجر وبولندا والسلوفاك، بعض المسائل المالية الملحة، التي تتعلق بصندوق اتحادي، تبلغ مقدراته 750 مليار يورو (850 مليار دولار، 670 مليار جنيه استرليني)، مخصص لدعم الدول خلال الجائحة، ولاسترداد عافيتها في ظل الوباء.


وقالت المتحدثة باسم الحكومة التشيكية يانا أدامكوفا إن القادة سيجتمعون في ظل هذه الظروف، مع التزامهم بالإرشادات الصحية.


وأضافت: "سيتعين عليهم ارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات المعتادة، مثل أي شخص آخر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تفشي كورونا.. أول دولة أوروبية ترفع القيود على السفر عبر الحدود

كرواتيا تسمح للإيطاليين بالزيارة بواسطة وثيقة حجز الفنادق

قبرص: إعادة فتح مطاري لارنكا وبافوس

ترشيحاتنا

كسر الحجر الصحي قبل استئناف الدوري.. برشلونة يقرر إجراء فحص طبي وعزل منزلي لـ سيميدو

اللواء بهاء بخيت: تبرعت بالبلازما حتى لا يعاني شخص مما شعرت به

الرئيس الأوغندي يعلن تجهيز مستشفى ميداني بسعة 40 ألف سرير لمرضى «كورونا»

اتخضيت من ردة فعله.. هنا الزاهد: لم يكن على أحمد فهمي الاعتذار بسبب رجالة البيت.. شاهد

الأهلي مش هيتأثر.. تعليق قوي من رضا عبد العال عن رحيل فايلر ..فيديو

بعد توجيهه الشكر للنادي الأهلي.. مرتضى منصور: ستتم معاقبة خالد الغندور.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة برأس حصان.. أغرب 3 ميزات في السيارات على مر التاريخ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب