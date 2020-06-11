أول قمة أوروبية خلال الوباء.. 4 قادة يلتقون وجهًا لوجه

بعد ابتعاد عن الاجتماعات الدولية دام لنحو 3 أشهر، قرر قادة دول أوروبية العودة لعقد اجتماعات مباشرة بعد أن انكسرت الموجة الوبائية في عدة دول، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام دولية.









وسيجتمع قادة أربع دول أوروبية اليوم، الخميس، في قصر ليدنيس التشيكي، لعقد أول اجتماع وجها لوجه للزعماء الأوروبيين منذ أن أصاب الفيروس القارة.









ومن المقرر أن يناقش زعماء دول التشيك والمجر وبولندا والسلوفاك، بعض المسائل المالية الملحة، التي تتعلق بصندوق اتحادي، تبلغ مقدراته 750 مليار يورو (850 مليار دولار، 670 مليار جنيه استرليني)، مخصص لدعم الدول خلال الجائحة، ولاسترداد عافيتها في ظل الوباء.









وقالت المتحدثة باسم الحكومة التشيكية يانا أدامكوفا إن القادة سيجتمعون في ظل هذه الظروف، مع التزامهم بالإرشادات الصحية.









وأضافت: "سيتعين عليهم ارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات المعتادة، مثل أي شخص آخر".