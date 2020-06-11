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أخبار البلد

دراسة فتح دور العبادة أول يوليو.. الحكومة: مواعيد حظر التجول من 8 مساء لـ 4 صباحا

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:43 ص
أسامة هيكل - وزير
أسامة هيكل - وزير الإعلام
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محمود مطاوع
أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن لجنة إدارة أزمة كورونا عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واستعرضت الفتح التدريجي في ظل وجود فيروس كورونا. 

 
وقال "هيكل" إن للجنة اتفقت على استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا، ووقف حركة النقل العام من الساعة 8 مساء.


وأضاف أنه تقرر مد ساعة للمحال التجارية على أن ينتهي العمل 6 مساء، واستمرار تخفيف العمل في المصالح الحكومية.


وأشار إلى أنه تقرر السماح للنوادي بالبدء باستلام الاشتراكات ورفع كفاءات المباني في هذه النوادي، كما ناقشت اللجنة دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة.

وأوضح أن اللجنة قررت استمرار غلق المتنزهات حتى نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أنه لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
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