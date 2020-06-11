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أخبار العالم

400 طن من المعدات والأسلحة.. رصد 3 طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة تحمل علم تنزانيا باتجاه ليبيا

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:04 م
رصد 3 طائرات شحن
رصد 3 طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة تحمل علم تنزانيا باتجاه
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية من نوع C-130E في طريقها الآن إلى ليبيا .

وقد تمكن موقع فلايت رادار الإيطالي، اليوم الخميس، من رصد ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية من نوع "C-130E"وسفينة على متنها أسلحة في طريقها من اسطنبول إلى مصراته، غرب ليبيا.

وقال الموقع، الذي يهتم بتتبع حركة الطائرات، إن طائرتين منهما أقلعتا من مطار إسطنبول أما الثالثة من قاعدة قونيا العسكرية التركية. 

أما بالنسبة للسفينة فقد كانت تحمل علم تنزانيا، وأبحرت من ميناء اسطنبول ثم اتجهت إلى ميناء حيدر باشا التركي في السابع من يونيو قبل أن تتجه إلى مصراته.

وكانت السفينة محملة بحوالي 400 طن من المعدات والأسلحة العسكرية.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قامت تركيا بـ 21 رحلة طيران إلى مصراته لإمداد حكومة الوفاق بالأسلحة وعدد كبير من المرتزقة.
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