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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: فرقاطات تركية منعت تفتيش سفينة أسلحة متجهة لـ ليبيا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:34 م
روبي: فرقاطات تركية
روبي: فرقاطات تركية منعت تفتيش سفينة مشبوهة
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، الخميس، عن منع فرقاطات تركية لتفتيش سفينة شحن أسلحة متجهة إلى ليبيا.

ووفقا لـ "العربية"، قال الاتحاد الأوروبي إن سفن تركية منعت فرقاطة يونانية من تفتيش سفينة مشبوهة.

وكانت سفينة الشحن التركية "CIRKIC" قد أبحرت من إسطنبول إلى غرب ليبيا.


وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام، بأن موقع فلايت رادار الإيطالي تمكن من رصد ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية من نوع "C-130E"وسفينة CIRKIC على متنها أسلحة في طريقها من اسطنبول إلى مصراته، غرب ليبيا.

وقال الموقع، الذي يهتم بتتبع حركة الطائرات، إن طائرتين منهما أقلعتا من مطار إسطنبول أما الثالثة من قاعدة قونيا العسكرية التركية. 

أما بالنسبة للسفينة فقد كانت تحمل علم تنزانيا، وأبحرت من ميناء اسطنبول ثم اتجهت إلى ميناء حيدر باشا التركي في السابع من يونيو قبل أن تتجه إلى مصراته اليوم.

وكانت السفينة محملة بحوالي 400 طن من المعدات والأسلحة العسكرية.
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