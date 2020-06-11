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أخبار البلد

إلغاء التأشيرات وتحفيز الطيران.. تخفيضات لتشجيع منظمي الرحلات السياحية على زيارة مصر

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:18 م
السياحة في المدن
السياحة في المدن المصرية
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محمد الاسكندرانى
اعلنت وزارة السياحة والآثار عن منح حزمة من الحوافز و التخفيضات لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى على تنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية.

و من أهم هذه الحوافز: إلغاء التأشيرات السياحية  للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية و ذلك حتي ٣١ اكتوبر ٢٠٢٠، بالاضافة الى  مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

كما قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى ١٠ سنت على الجالون الواحد.

أما وزارة الطيران المدني، فمنحت شركات الطيران تخفيضات بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط والإيواء و تخفيض بنسبة ٢٠% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر الي مطارات المحافظات السياحية وذلك للطيران المباشر حتى ٣١ اكتوبر ٢٠٢٠

كما منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة ٢٠ % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف و المواقع الآثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار و كذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران و إير كايرو على ان تكون مدة سريان التخفيض ١٥ يوما.
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