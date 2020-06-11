إلغاء التأشيرات وتحفيز الطيران.. تخفيضات لتشجيع منظمي الرحلات السياحية على زيارة مصر

اعلنت وزارة السياحة والآثار عن منح حزمة من الحوافز و التخفيضات لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى على تنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية.





و من أهم هذه الحوافز: إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية و ذلك حتي ٣١ اكتوبر ٢٠٢٠، بالاضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.





كما قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى ١٠ سنت على الجالون الواحد.





أما وزارة الطيران المدني، فمنحت شركات الطيران تخفيضات بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط والإيواء و تخفيض بنسبة ٢٠% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر الي مطارات المحافظات السياحية وذلك للطيران المباشر حتى ٣١ اكتوبر ٢٠٢٠



