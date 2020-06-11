وزارة العدل: استمرار العمل بشكل جزئي لمدة ١٥ يوما بداية من ١٣ يونيو

أصدرت وزارة العدل قرارا جديدا خاصا بعمل المحاكم بناءً على الخطة التي وضعتها الوزارة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا؛ وأعلنت الوزارة استكمال العمل بشكل جزئي مثلما كان الأمر من بداية إجراءات مواجهة كورونا بداية من ١٣ يونيو.





وقالت الوزارة أنه يستمر العمل بذات الإجراءات الموجودة حاليا؛ ويتم عقد جلسات تجديد الحبس والجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم؛ كما تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها؛ كما تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط.





وشددت الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية مع التأكيد على جميع المتعاملين ارتداء الكمامة ومنع دخول أي فرد دون ارتدائها؛ وكذلك القضاة والموظفون بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل المحكمة؛ كما أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى جلسات انعقاد بينها فاصل زمني إذا تطلب الأمر ذلك.





كذلك أن يتم تحديد جلسات نظر القضايا الجديدة بشكل يتناسب مع ما تم تأجيله من القضايا الأخرى بما يضمن تحقيق أقصي درجات الإجراءات الاحترازية.





وكانت وزارة العدل أعلنت أنه تم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم تدريجيًا ، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها ، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص ، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين ، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.



