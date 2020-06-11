مسؤول أوروبي: تركيا تعارض قيام إيريني بتفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا

قال مسؤول أوروبي لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، إن تركيا عارضت قيام مهمة بحرية أوروبية بتفتيش سفينة شحن يشتبه في خرقها حظر الأمم المتحدة على الأسلحة إلى ليبيا.





وأضاف المسؤول الأوروبي أن عملية إيريني العسكرية المكلفة بتطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا في المتوسط قامت بتفتيش أكثر من 75 سفينة منذ إطلاقها في 31 مارس.





وكان المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرح بأن عملية ايريني فتشت حوالي 75 سفينة في المياه الدولية لمنع توريد السلاح وتهريب النفط من وإلى ليبيا.





وأشار المتحدث باسم طواقم ايريني، بيتر ستانو، إلى أن الطواقم تعمل بالتنسيق والتعاون مع مجموعة خبراء يتبعون للأمم المتحدة ويقومون بتقديم تقارير دورية عن سير العمليات.





وتابع، بحسب ما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية أن ايريني تعمل بموجب قرار الأمم المتحدة 2526 وتساهم في وقف تدفق السلاح وتهريب النفط من وإلى ليبيا، والأمور تتم بشكل جيد”.



