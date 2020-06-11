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ديني

دار الإفتاء: الأفضل أن تعتد المطلقة في بيت الزوجية لعل زوجها يرجعها.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:57 م
دار الإفتاء: الأفضل
دار الإفتاء: الأفضل أن تعتد المطلقة في بيت الزوجية
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محمد شحتة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمطلقة أن تقضي عدتها في منزل أبيها، وإن كان الاولى لها إن كانت مطلقة رجعية أن تعتد في بيت الزوجية لعل الله يؤدم بينهما فيرجع الزوج زوجته.


هل يجوز خطبة المطلقة في فترة العدة؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟.




وأجابت الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.


وأوضحت الإفتاء، أن التعريض بالخِطبة هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أنَّ عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.

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