برلماني يطالب بالحذر الشديد أثناء تطبيق قرار عودة السياحة والطيران

دعا النائب احمد ادريس عضو مجلس النواب للحذر في فكرة عودة السياحة و الطيران و قال ان قرار الحكومة بعودة الطيران و السياحة في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بفيروس بكورونا بداية من أول يوليو يحتاج التروي خاصة مع اعلان الوزارات المعنية ان المرحلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الفيروس.





و قال "ادريس"، في تصريحات خاصة إنه يمكن أن يتم تنفيذ ذلك منتصف يوليو مستندا في هذا إلى ما أعلنه د خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي و البحث العلمي من ان الإصابات ستزداد و ان المرحلة المقبلة ستشهد الذروة في انتشار الوباء.





وأشار إلى أن عودة السياحة الداخلية في المدن السياحية شرم الغرقة و السواحل الشمالية يحتاج الحذر الشديد و اتخاذ مزيد من الاجراءات المشددة مضيفا " و ان كان التأجيل هو القرار الأفضل في هذا التوقيت





و قال عضو مجلس النواب: "لا شك ان الحكومة أدارت ملف مواجهة كورونا بنجاح و ان هدفها من عودة السياحة هو حدوث انتعاش لقطاع الاقتصاد المصري و تحسين مستوى المعيشة للمواطنين و عدم الأضرار بالقطاع السياحي





وأضاف إدريس أن عدم وجود مصل يُحد من انتشار الوباء يجعلنا أشد حذرا و أطالب ان تعود السياحة و الطيران في منتصف يوليو بدلا من اول يوليو على ان يكون هناك شروط تتعلق بنسبة التشغيل ‏ و تحقيق عنصر التباعد الاجتماعي و تعقيم الغرف المستخدمة و اغلاقها ٤٨ ساعة بعد التعقيم ، و شدد ادريس على ضرورة مراعاة العدد في الأماكن السياحية.





و كذلك الاجراءات الاحترازية المشددة في وسائل النقل البر ي للمناطق السياحية في ظل وجود أشخاص حاملين للفيروس و لا تظهر عليهم اي اعراض





الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عودة الطيران والسياحة في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بكورونا بداية من أول يوليو .