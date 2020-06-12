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برلمان

برلماني يطالب بالحذر الشديد أثناء تطبيق قرار عودة السياحة والطيران

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:01 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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فريدة محمد
دعا النائب احمد ادريس عضو مجلس النواب للحذر في فكرة عودة السياحة و   الطيران و قال ان قرار الحكومة بعودة الطيران و السياحة  في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بفيروس  بكورونا بداية من أول يوليو يحتاج التروي خاصة مع اعلان الوزارات المعنية  ان المرحلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الفيروس.

و قال "ادريس"،  في تصريحات خاصة إنه  يمكن أن يتم تنفيذ ذلك منتصف يوليو مستندا في هذا إلى ما أعلنه د خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي و البحث العلمي من ان الإصابات ستزداد و ان المرحلة المقبلة ستشهد الذروة في انتشار الوباء.

وأشار إلى أن عودة السياحة الداخلية في المدن السياحية شرم الغرقة و السواحل الشمالية يحتاج الحذر الشديد و اتخاذ مزيد من الاجراءات المشددة مضيفا " و ان كان التأجيل هو القرار الأفضل في هذا التوقيت 

و قال عضو مجلس النواب: "لا  شك  ان الحكومة أدارت ملف مواجهة كورونا بنجاح و ان هدفها من عودة السياحة هو حدوث انتعاش لقطاع الاقتصاد المصري و تحسين مستوى المعيشة للمواطنين و عدم الأضرار بالقطاع السياحي 

وأضاف إدريس أن عدم وجود مصل يُحد من انتشار الوباء يجعلنا أشد حذرا  و أطالب ان تعود السياحة و الطيران في  منتصف يوليو بدلا من اول يوليو  على ان يكون هناك شروط تتعلق  بنسبة التشغيل ‏ و تحقيق عنصر  التباعد الاجتماعي و تعقيم الغرف المستخدمة و اغلاقها ٤٨ ساعة بعد التعقيم ، وشدد ادريس على ضرورة مراعاة العدد في الأماكن السياحية.

و كذلك الاجراءات الاحترازية المشددة في وسائل النقل البر ي للمناطق السياحية في ظل وجود أشخاص حاملين للفيروس و لا تظهر عليهم اي اعراض 

الجدير بالذكر أن  الحكومة أعلنت عودة الطيران والسياحة في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بكورونا بداية من أول يوليو .
قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، أن الدولة تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول، ووضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية
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