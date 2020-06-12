أجهزة بـ 70 ألف جنيه تكشف الحيلة .. الأموال العامة تكشف لغز سرقة عملاء البنوك .. طالب يتتبع شكاوى المواطنين على مواقع البنوك

طالب يستولى على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك

المتهم يوهم ضحاياه أنه موظف بالبنك

المتهم يقوم بشراء أجهزة بـ 70 ألف جنيه من بطاقة ائتمان أحد عملاء البنوك









حيلة شيطانية ابتدعها طالب مقيم بمحافظة الفيوم للاستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال عمليات شرائية من على مواقع التسوق الالكترونى على الانترنت، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط الطالب لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها فى عمليات شراء منتجات عبر شركات التسوق الإلكتروني .





البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الدقهلية) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل أحد الأشخاص عقب إيهامه بأنه موظف بخدمة العملاء بأحد البنوك وقام بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة به والصادرة له من البنك واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكترونى بلغت قيمتها (سبعون ألف جنيه مصرى) .





وبإجراء عمليات الفحص الفنى لتلك العمليات الشرائية بالتنسيق ومسئولى شركات التسوق الإلكترونى تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات (أحد الأشخاص- مقيم الفيوم) ، وتم رصد أوامر شراء حديثة لبعض أجهزة الكمبيوتر والاكسسوارات من موقع أحد شركات التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكى .





أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب – مقيم بمحافظة الفيوم) ، ويقوم بإجراء العمليات الشرائية بإسم منتحل.





حيث قام بإرسال رسائل خادعة للعديد من عملاء البنوك المصرية والأجنبية عقب إيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء بعض البنوك ومساعدتهم فى الحصول على قروض شخصية لهم ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وشراء العديد من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والإكسسوارات والأدوات المنزلية.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، و بمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى ، وأضاف أنه يقوم بالدخول على صفحات الشكاوى الخاصة بالبنوك على مواقع التواصل الاجتماعى والإطلاع عليها والتواصل مع أصحاب تلك الشكاوى عقب إيهامهم بأنه مندوب خدمة العملاء بتلك البنوك ويمكنه مساعدتهم فى إنهاء شكواهم وكذا مساعدتهم فى الحصول على قروض شخصية من البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .





كما أضاف بإحتفاظه بكمية من المشتريات التى قام بشرائها ، وبإرشاده تم ضبط (3 هاتف محمول يستخدمهما فى إجراء العمليات الشرائية - 3 جهاز كمبيوتر CPU – 4 شاشة كمبيوتر ماركة سامسونج- 5 هارد ديسك - سماعات (جميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وبفحص الهاتف المحمول تبين أنه محمل بالعديد من الملفات وبرامج الكمبيوتر التى تستخدم فى اخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم، وكذا (صور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك الخاصة بعملاء البنوك مدون بها الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى - محادثات ورسائل مع بعض ضحاياه من عملاء البنوك تتضمن حصوله على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال ببطاقات الدفع الإلكتروني .