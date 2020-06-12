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سيارات

أبو غالي يقدم عروض استبدال بجيب جراند شيروكي 2020

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة أبو غالي موتورز وكيل سيارات جيب في مصر عن امكانية الاستبدال لسيارات جيب موضحة أن يمكن للعميل استبدال السيارات المملوكة للعملاء بسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2020 من الشركة.

وكان الوكلاء  من قبل أعلنوا عن خصومات خاصة  من طراز ات جيب جراند شيروكي 2020 في  مصر كما أنها تتوفر بسعر يبدأ من مليون و100 ألف جنيه بدلا من مليون و295 ألف جنيه وبذلك فتم خصم بواقع 195 ألف جنيه .

كما تتميز هذه السيارة بمحرك 8 سلندر سعة 5700 سي سي بقوة تصل إلى 360 حصان مع عزم دوران 250 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ويمكنها  مع هذه المواصفات التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 8.7  مع الوصول إلى سرعة قصوى وهي تبلغ 225 كم في الساعة .

كما أعلنت الشركة انها ستوفر عروض في الوقت الحالي على الصيانة وتشمل خصم يصل إلى 20 % على المصنعيات 10% على قطع الغيار للسمكرة والدهان والعرض ساري إلى 30 يونيو .
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