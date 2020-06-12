AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إصابة ابنته بكورونا.. خالد الغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا الفترة القادمة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق إبتعاده عن منصات التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة، ولذلك بعد إصابة إبنته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأبتعد الفترة القادمة عن السوشيال ميديا، وأتمني الدعاء من الجميع وشكرا".

وعلى الرغم من تصريحات مرتضى منصور بمعاقبة الغندور على تصريحاته وشكره لقناة الأهلي ومن دعمه من الأهلي إلا أن الغندور جدد الشكر مرة أخرى لهم وكتب عبر حسابه الشخصي.

شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلي وأشكر المهندس عدلي القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي على دعمهما لي في مرض ابنتي.

وأعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن إصابة ابنته بـ فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القيعي لمهاجمي القلعة الحمراء: الأهلي زي والدك ومينفعش الإساءة له .. فيديو

ملك وكتابة يعرض شهادات أبناء الزمالك لصالح الخطيب ويرد على اتهامات نجومه .. فيديو

قناة الأهلي تدعم خالد الغندور بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. والأخير يرد

بعد مرض ابنته بكورونا.. خالد الغندور لـ سيد عبد الحفيظ: أشكرك من كل قلبي

بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. خالد الغندور: قررت عزل نفسي.. وأشكر النادي الأهلي كثيرا ..فيديو

بعد توجيهه الشكر للنادي الأهلي.. مرتضى منصور: ستتم معاقبة خالد الغندور.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان| احسب قيمة الزيادة الجديدة فى مرتبك بداية من الشهر المقبل.. وتفاصيل 8 قوانين بالنواب تنتظر الرأي النهائي

مقتل شاب مغربي في إسبانيا على طريقة جورج فلويد.. فيديو

تفاصيل القبض على "شيري هانم" وابنتها بسبب المقاطع الخادشة على مواقع التواصل

أهم الأخبار: المستثنون من إجراءات الحظر الجديدة .. رفض مصري سوداني لـ الورقة الإثيوبية ..إصابة عمرو واكد بالكورونا

عروس تنهي علاقتها بصديقتها المقربة بسبب تصرف مفاجئ في حفل الزفاف.. تفاصيل

شريف منير ينفعل على الهواء ويرد على المسيئين لابنتيه ويعرض صورتهما مرة أخرى .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على عجوز تسبب في مقتل إوزة .. صور

شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة

امرأة تعيش بأمعائها خارج بطنها بسبب حادث أليم.. صور