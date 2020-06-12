بعد إصابة ابنته بكورونا.. خالد الغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا الفترة القادمة

أكد خالد الغندور
لاعب الزمالك السابق إبتعاده عن منصات التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة، ولذلك بعد إصابة إبنته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأبتعد الفترة القادمة عن السوشيال ميديا، وأتمني الدعاء من الجميع وشكرا".
وعلى الرغم من تصريحات مرتضى منصور
بمعاقبة الغندور على تصريحاته وشكره لقناة الأهلي ومن دعمه من الأهلي إلا أن الغندور جدد الشكر مرة أخرى لهم وكتب عبر حسابه الشخصي.
شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلي
وأشكر المهندس عدلي القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي على دعمهما لي في مرض ابنتي.
وأعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن إصابة ابنته بـ فيروس كورونا.