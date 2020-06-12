بعد إصابة ابنته بكورونا.. خالد الغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا الفترة القادمة

أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق إبتعاده عن منصات التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة، ولذلك بعد إصابة إبنته بفيروس كورونا المستجد.





وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأبتعد الفترة القادمة عن السوشيال ميديا، وأتمني الدعاء من الجميع وشكرا".



