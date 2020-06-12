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أخبار البلد

رسائل وهمية.. وزارة السياحة تنفي الإعلان عن أي رحلات حج مجانية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:48 ص
رحلات حج مجانية
رحلات حج مجانية
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تم تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي،بشأن رسائل للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أي رحلات حج مجانية، مُشددةً على أن الرسائل المتداولة بهذا الخصوص وهمية، ولا علاقة للوزارة بها تمامًا، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الدعوات أو التعامل مع أي شركة غير معتمدة بهذا الصدد.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام
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