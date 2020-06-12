بعد تخفيف إجراءات الإغلاق بسويسرا.. الحياة تعود لنافورة جنيف الشهيرة.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها نافورة جنيف الشهيرة تعود للحياة من جديد، بعد أشهر من التوقف جراء تفشي فيروس كورونا.

أعلنت السلطات السويسرية أنها تعتزم فتح حدودها مع ألمانيا وفرنسا والنمسا خلال تلك الفترة ، في إطار خطة للتخفف التدريجي من إجراءات الإغلاق والحظر المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





كما أعلنت الحكومة السويسرية السماح بالتجمعات العامة بما يصل إلى 300 فرد>





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن مراجعة البيانات حول عقار هيدروكسي كلوركين خلال الشهر الحالي.





وكانت المنظمة قد أوقفت استخدام العقار في تجربتها التي تشمل بلدانا عديدة، بعد دراسة نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية البريطانية، توصلت إلى أن عينة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين زادت فيها معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب.