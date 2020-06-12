محمد رزق: سأبتعد عن الأدوار الكوميدية في الأعمال الجديدة.. فيديو

قال الفنان محمد علي رزق، أحد نجوم مسلسل ليالينا ، أنه عاش في فترة الثمانيات ويتذكر جيدا تفاصيل بشأن تلك الفترة التي يحبها.





وأضاف محمد علي رزق خلال مداخلة سكايب على فضائية أكسترا نيوز، أنه استعان بصور لوالده والعائلة، في فترة الثامنينيات، لتساعده في أداء دور مرتضي.





وأشار محمد علي رزق إلى أنه من السمات الأساسية في شخصية مرتضي ارتداء الذهب، لافتا إلى أن الشخصية كانت "محدثة نعمة" وتعاني من النقص وكانت تعوض ذلك باللبس,





وأوضح رزق أن لديه الرغبة في الابتعاد عن الأدوار الكوميدية الفترة المقبلة، وأن دور "مرتضي" في مسلسل ليالينا كان مثل الحلم له.