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فن

برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

السبت 15/فبراير/2020 - 07:26 ص
الفنان محمد على رزق
الفنان محمد على رزق وسارة
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نبيل العدوى
برسالة قصيرة، أعلن الفنان محمد على رزق انفصاله عن زوجته سارة فهيم بعد فترة زواج استمرت لحوالي عام ونص العام.

ونشر محمد على رزق علي صفحته على موقع تواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينه قال فيها: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم، أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شىء.. شكرًا ليكى كنتى خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضنى خير.

يذكر أن آخر أعمال محمد على رزق مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".

مسلسل "بحر" بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.
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