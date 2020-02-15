برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

برسالة قصيرة، أعلن الفنان محمد على رزق انفصاله عن زوجته سارة فهيم بعد فترة زواج استمرت لحوالي عام ونص العام.
ونشر محمد على رزق علي صفحته على موقع تواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينه قال فيها: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم، أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شىء.. شكرًا ليكى كنتى خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضنى خير.
ونشر محمد على رزق علي صفحته على موقع تواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينه قال فيها: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم، أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شىء.. شكرًا ليكى كنتى خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضنى خير.