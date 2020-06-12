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حذر من التقبيل.. أمجد الحداد: ارتداء الكمامات أهم إجراء وقائي ضد كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:17 م
كمامات
كمامات
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نورهان رأفت
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة إن أهم إجراء وقائي في تلك المرحلة ، هو ارتداء الكمامات، لافتا إلى أنه من أهم قرارات الدولة الفترة الماضية أنها جعلتها إلزامية على جميع المواطنين.

وأَضاف الدكتور أمجد الحداد عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز أن الكمامة إذا لم تمنع الإصابة، ستقلل من جرعة إصابة الشخص بـ فيروس كورونا.

وأشار إستشاري الحساسية والمناعة إلى أن الشخص المرتدي الكمامة، حتى إذا أصيب بالفيروس لا تظهر عليه أعراض شديدة، على عكس عدم الحفاظ على ارتدائها.

وأوضح الحداد أنه من مع تعميم ارتداء الكمامات ستكون الأعراض التي تظهر على الأشخاص ضعيفة جدا، ونسبة التعافي ستصبح كبيرة من كورونا.

وتابع: أن السلاح الآخر للحماية من فيروس كورونا، هو التباعد الاجتماعي، وترك مسافة بين الشخص والآخرين لا تقل من متر إلى متر ونص، محذرا من المصافحة والتقبيل.

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