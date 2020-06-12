AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان قصير جدا.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جديدة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:06 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
Advertisements
آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها وقامت بنشرها على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة وجديدة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها: "أحيانًا يكون جمالك في أنك لا تشبههم، لا تخجل من تفرّدك ".

وارتدت شمس الكويتية فستان قصير باللون الأبيض وعليه بعض الألوان الأخرى كـ اللون اللبني  والأسود بأكمام طويلة، وحذاء باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها.

وظهرت شمس الكويتية بخصلات شعرها من الأمام بطريقة مميزة وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون البني  كأحمر شفاه.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها خاتم بسيط وناعم باللون السيلفر وقلادة باللون الفضي.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان أسود مشجر.. شمس الكويتية فى إطلالة ساحرة.. شاهد

بالكاجوال.. شمس الكويتية تبرز رشاقتها بإطلالة ناعمة جديدة

بمكياج ساحر.. شمس الكويتية تبرز أنوثتها على إنستجرام

بـ فستان قصير.. شمس الكويتية بإطلالة ساحرة

بشعر طويل.. شمس الكويتية تثير الجدل بصورة جديدة عبر إنستجرام

إطلالة كلاسيكية .. شمس الكويتية تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

بفستان قصير جدا.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جديدة

حرامي النفط والغاز.. أردوغان يلف الحبل حول رقبته بمغامرات عسكرية فاشلة واقتصاد متدهور

إخلاء سبيل أسرة متوفى بكورونا تعدت على أطباء مستشفى القناطر

هل ضعف كورونا وأصبح أقل شراسة.. الصحة العالمية تحسم الجدل

حذر من التقبيل.. أمجد الحداد: ارتداء الكمامات أهم إجراء وقائي ضد كورونا

بعد كليب كورونا فيروس.. أغرب ما ارتدى محمد رمضان في فيديوهات الأغانى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل

شاهد.. تصميم تخيلي لسيارة ميتسوبيشي 4000 GT الرياضية