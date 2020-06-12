بفستان قصير جدا.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جديدة

حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة وجديدة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

" أحيانًا يكون جمالك في أنك لا تشبههم، لا تخجل من تفرّدك ".