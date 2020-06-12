بفستان قصير جدا.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جديدة

نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها وقامت بنشرها على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة وجديدة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها: "أحيانًا يكون جمالك في أنك لا تشبههم، لا تخجل من تفرّدك ".
وارتدت شمس الكويتية فستان قصير باللون الأبيض وعليه بعض الألوان الأخرى كـ اللون اللبني والأسود بأكمام طويلة، وحذاء باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها.
وظهرت شمس الكويتية بخصلات شعرها من الأمام بطريقة مميزة وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.
ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها خاتم بسيط وناعم باللون السيلفر وقلادة باللون الفضي.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها خاتم بسيط وناعم باللون السيلفر وقلادة باللون الفضي.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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أحيانًا يكون جمالك في أنك لا تشبههم، لا تخجل من تفرّدك 🌕
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