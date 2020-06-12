نقيب الأشراف: السيسي أعاد لمصر ريادتها ومكانتها الطبيعية

قال محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، إن الأعوام الست الماضية، التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة ، كانت بارقة أمل وطوق نجاه لهذه البلد الطيبة، بعد عام كان يجرها إلى حافة الهوية، منوهًا بأن السيسي حمل فوق عنقه أمانة ثقيلة فكان نعم القائد ونعم الأمين، حيث أعاد لها الريادة والمكانة الطبيعية.





الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله تعالى بمرور 6 أعوام على تولي سيادته رئاسة مصر، في إطار الاحتفاء بمرور ستة أعوام على تقلد الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن مصر شهدت نقلة كبيرة يشهد لها القاصي والداني على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية إقليمية أو دولية. وهنأ «الشريف» في بيان له اليوم،





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وتابع: فاستعادت ريادتها وعادت إلى أحضان القارة السمراء وكانت خير رئيس للاتحاد الأفريقي، وعمدت إلى تقريب أبنائها وتوحيد صفوفهم ولم شملهم، ولم تتوانى عن دعم أشقائها أو تبخل عن مساعدة ودعم دولة صديقة أو شقيقة فكانت بحق أم للدنيا فأحسنت الضيافة وأجزلت العطاء خاصة مع بداية انتشار جائحة كورونا المستجد.





وأضاف: وحملت هم الأشقاء العرب فكانت شغلها الشاغل تحقيق الأمن والأمان لكافة شعوب المنطقة وها نحن في احتفالنا بالعام السادس على تقلد سيادته نجد مبادرة القاهرة لإنقاذ ليبيا قد خرجت إلى النور لتحقن الدماء وتوفر للمواطن الأمن والأمان وتضمن الاستقرار لتلك البلاد من مخططات استعمارية تهدف لاستنزاف ثرواتها.





وعلى الصعيد المحلي أشار نقيب الأشراف إلى أن مصر شهدت إنجازات وطفرة معمارية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو بشائر الخير أو حي الأسمرات ومشاريع الإسكان المختلفة وأنفاق بورسعيد ومشروعات تنمية سيناء وغيرها من المشروعات، إلى جانب اهتمامه بصحة المواطن المصري فكانت مبادرته الرائدة 100 مليون صحة، وإعلانه الاستنفار لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، داعيًا في ختام تهنئته بأن يديم الله علي سيادته الصحة والعافية وأن يحفظه لمصر وشعبها وأن يوفقه لما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يحفظ قادتها وجيشها ورجال أمنها وأطباءها وشعبها لكل خير.



