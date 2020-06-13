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يحمى الأرواح.. مخترع أول روبوت مصري لخدمة مرضى كورونا يتحدث لـ صدى البلد.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 10:01 ص
مخترع أول روبوت مصري
مخترع أول روبوت مصري لخدمة مرضي كورونا يتحدث لصدى البلد
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همت الحسينى
أعرب محمد عبد الرحمن، مكتشف ومصمم روبوت الحجر الصحى، عن سعادته بتكريم جامعة المنصورة له، مؤكدا أن المباركة الحقيقية والسعادة التى ينتظرها ستكون بحماية الطاقم الطبى من نقل عدوى فيروس كورونا من أى مصاب وحماية الأرواح قدر الإمكان.


وقال محمد عبد الرحمن لـ "صدى البلد": "هذه الفرحة ما زالت مبكرة"، مضيفا أن الفكرة جاءت له مع بداية ظهور الفيروس، حيث يقوم الروبوت بالتحكم عن بعد بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم، دون أي اتصال مباشر مع الطاقم الطبي.


وتابع: "خلال الفترة القادمة سيتم تحسين شكل الروبوت لأن الكفاءة الوظيفية لا توجد بها مشاكل، وسوف يتم تجميع كافة الروبوتات بكلية الهندسة الأسبوع القادم".


وأوضح أن الروبوت بعمل بواسطة التحكم عن بعد، ويصل مداه إلى 1000 متر فى الأماكن المفتوحة، و250 مترا داخل المنشآت والمستشفيات، حيث يتميز بالليونة واستخدامه لأى من أعضاء الفريق الطبى.


واستطرد: "الروبوت يعمل بواسطة بطاريات شحن وتستمر من 4- 6 ساعات عملا مستمرا، ويمكن إعادة شحنها خلال من ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين".


ووجه الشكر والتحية إلى رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط وكل المساندين والداعمين له منذ بداية الفكرة وحتى تنفيذها، حيث ساندوه كثيرا، وقال: "وأتمنى الفرحة الكبرى قريبا بعمل الروبوتات داخل المستشفيات وحماية الأرواح".
".
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