AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

75 دقيقة.. يوفنتوس يقترب من نهائي كأس إيطاليا.. وميلان يحاول التسجيل على استحياء

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:48 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
خيم التعادل السلبي، على مدار 75 دقيقة من مباراة فريقي يوفنتوس وميلان، في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

بدأ يوفنتوس اللقاء ضاغطًا، وكان قريبًا من هز شباك دوناروما حارس ميلان عندما اخترق أليكس ساندرو ظهير اليوفي، دفاعات ميلان من الجهة اليسرى، ليمرر الكرة للقادم من الخلف بليز ماتويدي، لكنه سددها بعيدة بضع إنشات عن مرمى ميلان، وذلك في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة السادسة، رفع كريستيانو رونالدو كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، لكن دوناروما أبعدها قبل أن تصل لمهاجمي يوفنتوس.

وفي الدقيقة 15، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ليوفنتوس بعدما لمس كونتي لاعب نادي ميلان كرة كريستيانو رونالدو بيده، ليتولى رونالدو تسديدها، لكنه أخفق في تسجيلها في الدقيقة 16، بعد ارتطامها في القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 17، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه الكرواتي ريبيتش مهاجم ميلان بعد تدخله العنيف على دانيلو.

وفي الدقيقة 20، كان رونالدو قريبًا من تسجيل هدف التقدم ليوفنتوس، عندما استلم كرة طولية من زميله في الفريق، لكنه سددها يسار شباك دوناروما.

وبعدها بخمس دقائق، استلم رونالدو كرة في منطقة الجزاء من زميله أليكس ساندرو، لكنها سددها بعيدًا عن مرمى دوناروما أيضًا.

وفي الدقيقة 30، رفع دانيلو كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، لم يستطع رونالدو الحصول عليها لتصل لماتويدي الذي سددها بقوة في منتصف مرمى ميلان، لكن دوناروما أبعدها، محافظًا على شباك فريقه.

وفي الدقيقة 36، سدد كريستيانو رونالدو كرة ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء، أمسك بها دوناروما حارس ميلان بسهولة.

وفي الدقيقة 42، تحصل نادي ميلان على ركلة حرة نفذها شالهانجلو بدقة لكن لم يستطع أي لاعب في ميلان أن يوجهها تجاه مرمى بوفون حارس اليوفي لتخرج بجوار مرماه ببضع إنشات، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، بدأ نادي ميلان بقوة، وكان قريبًا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48، برأسية رائعة من هاكان شالهانجلو، جاورت مرمى بوفون ببضع سنتيمترات قليلة.

ولكن بعدها، تراخى أداء ميلان، ومعه حاول يوفنتوس في أكثر من كرة تسجيل الهدف الأول، لكن سوء الحظ كان يقابله دائمًا، لتمر الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني سلبية النتيجة أيضًا.

وبعد ذلك، استمرت محاولات الفريقين والتي كانت تقف عند حد منطقة الجزاء، دون وجود تهديد خطير على أي مرميين في الربع ساعة التالية.

ويتأهل نادي يوفنتوس للمباراة النهائي من كأس إيطاليا، حال استمرت النتيجة على حالها، مستغلًا نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو، معقل الروسينيري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.. كريستيانو رونالدو يقود الهجوم

قناة مجانية تذيع مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. اعرف اسمها وترددها

15 دقيقة.. رونالدو يضيع ضربة جزاء ليوفنتوس.. وبطاقة حمراء للاعب ميلان

30 دقيقة.. يوفنتوس يقترب من تسجيل الهدف الأول.. وميلان غائب تمامًا في نصف نهائي كأس إيطاليا

الشوط الأول.. يوفنتوس يهدر فرصا محققة للتقدم على ميلان .. والروسينيري لا يعرف الكرة بعد كورونا

60 دقيقة.. مسلسل إهدار الفرص يتوالى من يوفنتوس وميلان صامد

ترشيحاتنا

الصحة: 3 محافظات الأعلى بمعدل الإصابة بفيروس كورونا

هشام الخياط: إنتاج مليار جرعة من لقاح "أكسفورد" لعلاج كورونا.. فيديو

البنك الأهلي يوضح مميزات وثيقة معاش بكرة.. فيديو

بملابس بسيطة.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد أيام من عيد ميلادها.. شابة عشرينية تلقى مصرعها خلال مشاجرة على "كلب"

دواء جديد مفيد فى حالات كورونا الخطرة.. تفاصيل

AdvertisementS

بعد سؤاله عن ابنته المصابة بـ كورونا.. خالد الغندور يدعو لـ مصطفى شوبير

إصابة عضو مجلس إدارة نادي الترسانة بفيروس كورونا

زوجة فايلر: الأهلى الأفضل عالميًا وزوجي لن يرحل

قناة مجانية تذيع مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. اعرف اسمها وترددها

بعد سفر فايلر لبلاده.. زكي عبد الفتاح ينفي تفاوض الأهلي مع برادلي

بعد مغادرته القاهرة.. الجزيرة الإماراتي ينهي الجدل بشأن مفاوضاته مع مدرب الأهلي

أخبار الزمالك.. بن شرقي باقي.. وعنتر يعتذر لـ مرتضى منصور.. وحارس الفريق يرفض الرحيل

برشلونة يقرر الاستغناء عن فيليبي كوتينيو بـ 80 مليون يورو

أخبار الاهلي.. فايلر يقترب من تجديد عقده لموسمين .. الكاف يحتفي بـ أهداف الخطيب

خاص | هل ستعمل كرجل ثانٍ فى الفترة الحالية بالأهلي؟ محمد يوسف يجيب

الزمالك والأهلي يتفاوضان لـ ضمه.. نجم الوداد المغربى يحسم مصيره بشأن العروض

75 دقيقة.. يوفنتوس يقترب من نهائي كأس إيطاليا.. وميلان يحاول التسجيل على استحياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر دواء فعال فى علاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "أفيفافير"

بدون كيماويات.. 4 حيل طبيعية للتخلص من آلام المفاصل فى أقل وقت

الثانوية العامة في زمن كورونا.. لايف كوتش تتطوع بجلسات مجانية لتأهيل الطلبة.. شاهد