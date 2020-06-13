لا تهاون في رغيف العيش.. محافظ الدقهلية: لن نسمح بفساد في سوق المواد الغذائية

أكد الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية على مواجهة الفساد خاصة في سوق بيع وتداول المواد الغذائية ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز.





جاء ذلك خلال استعراضه تقرير مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة أسفرت عن تحرير 141 محضرا لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز ومحلات بيع وتداول السلع بنطاق المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.





ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بنطاق المحافظة،وفي مجال المخابز تم تحرير 26 مخالفة .



