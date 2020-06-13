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رياضة

الدوري البرتغالي.. سبورتينج لشبونة يفوز على فيريرا..وموريانسي يخسر من ريو آفي

السبت 13/يونيو/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز نادي سبورتينج لشبونة، على نظيره نادي فيريرا، بهف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري البرتغالي.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب كابرال في الدقيقة 64، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الرابع عشر له في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي سبورتينج لشبونة للنقطة 46 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد نادي فيريرا عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، خسر موريانسي، أمام ضيفه نادي ريو آفي، بهدف نظيف، أحرزه اللاعب تاريمي في الدقيقة 36 من علامة الجزاء.

وبذلك الفوز، ارتفع رصيد نادي ريو آفي للنقطة 41 في المركز السادس، بينما توقف رصيد نادي موريانسي عند النقطة 33 في المركز التاسع.
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