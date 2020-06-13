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أخبار البلد

بصورة من الطفولة... شاهد عمر علاء مبارك مع جده الرئيس الراحل

السبت 13/يونيو/2020 - 02:08 ص
الرئيس مبارك و حفيدة
الرئيس مبارك و حفيدة
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ميرنا محمود
نشر عمر نجل علاء مبارك صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" 

وظهر عمر بصورة في طفولته بصحبة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك 

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

الله علي جمال الصورة وروعتها ، الله يرحمك يا غالي ، الله يرحمك يا ريس 

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وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية عن عمر يناهز 91 عامًا، يوم ٢٥ فبراير الماضي. 

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك،وتقدمت لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
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