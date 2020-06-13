عرض بـ مليون دولار.. كريم العراقي: أنتظر أولمبياد طوكيو والاحتراف أفضل من الأهلي والزمالك.. فيديو





وأكد كريم العراقي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أنه لم يتلق اي عروض رسمية من الاهلي او الزمالك خلال الفترة الحالية، مشددا ان هدفه الأساسي هو الاحتراف في الخارج.





واضاف كريم العراقي أن حال تلقيه عروضا من الاهلي او الزمالك سيختار العرض الأنسب له، مشددا أن وقت الحديث بشكل رسمي جميع الأمور تختلف.





وتابع أن عقده مع المصري مازال به موسمين مشددا ان المصري هو بيته وحال قرر الاحتراف وتلقي عرض جيد لم يمنعه الفريق البورسعيدي.





وأكمل أنه خلال الفترة الماضية تلقي عرض من احد الاندية البرتغالية مقابل مليون دولار ولكن ادارة المصري رفضت واخبرته بضرورة الانتظار لـ اولمبياد طوكيو حتي يصل له عرض مناسب من ناد كبير.









أما عن علاقته بـ المصري فأكد ان مجلس الادارة وعده بتعديل عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة على ان يحصل على مقابل مادي مرضي بالنسبة له.





وأكمل أنه يستعين بـطبيب استراتيجي من أجل التخطيط لمستقبله بشكل مدروس، مشددا أنه لا يقدم على اي خطوه سوى عقب دراستها من جميع الجوانب.