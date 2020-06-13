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أخبار العالم

رغم التحذيرات بموجة ثانية لكورونا.. سلوفينيا تفتح الحدود مع إيطاليا والجبل الأسود

السبت 13/يونيو/2020 - 09:27 ص
على صالح
أعلنت دولة سلوفينيا عن السماح للإيطاليين ومواطني الجبل الأسود بدخول البلاد بحرية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، لكنها ستفرض حجرًا صحيًا على الأشخاص الذين يصلون من 32 دولة حيث يتدهور الوضع الصحي بسبب فيروس كورونا كوفيد 19.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية، في تقرير نشر، أمس الجمعة، أن سلوفينيا ضمت إيطاليا والجبل الأسود إلى قائمة 19 دولة، ومعظمها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي لا يحتاج مواطنوها إلى الحجر الصحي عند دخولهم دولة البلقان.

وفي الوقت نفسه، فرضت السلطات السلوفينية نظامًا صحيًا صارمًا لمدة 14 يومًا على القادمين من روسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وشمال مقدونيا وأكثر من 20 دولة أخرى.


وسيتم إعفاء ناقلات الشحن وركاب الترانزيت والدبلوماسيين وعمال الطوارئ من الحجر الصحي، وفقا لوكالة الأنباء السلوفينية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيطاليا، مساء أمس الجمعة، بأن الإدعاء العام الإيطالي استجوب رئيس الوزراء، جوسيبي كونتي، بشأن سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا في بلدتين بمنطقة لومبارديا كانتا من بين أولى المناطق التي ضربها الوباء.

وبدوره، أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبيرانتسا، خلال جلسة إحاطة برلمانية، الخميس، عن تحالف ايطالي ألماني فرنسي هولندي لتطوير لقاح مرتقب للوقاية من الفيروس.




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