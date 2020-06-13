خلوا بالكم من ولادكم.. فوق الأسطح أطفال ضحايا والجاني طيارة ورق

انتشرت في الفترة الأخيرة الطائرة الورقية، التى يلهو بها الأطفال في المناطق، والتي حذرت منها بعض المصادر الأمنية في رسالة للأهالي "خلوا بالكم من ولادكم على اسطح المنازل"، وذلك بعد تعدد الحوادث التى أرتبطت باللهو بـ الطائرة الورقية.









في الجيزة، لقى طفل مصرعه بعد ما صدمه القطار بالقرب من محطة سكك حديد الحوامدية، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بمصرع طفل بعد ما صدمه القطار بالحوامدية، وعلى الفور أمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات، وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفل يدعي ي ش 10 سنوات، وأثناء قيامه باللهو بـ "طيارة" سقط على السكة الحديد أثناء قدوم القطار رقم 3001 القاهرة - أسوان، فاصطدم به مما أدي الي تهشم رأسه ووفاته في الحال... تفاصيل









وفي الدقهلية لقى طفل مصرعه أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقية أعلى سطح منزله بالدقهلية، حيث تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز دكرنس يفيد بمصرع طفل يدعى "محمد جمال المتولى"، 11 عاما، أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقية فوق سطح منزله لحين وقت الإفطار حيث كان صائما، وكان يقوم بعدة محاولات لرفع الطائرة لأعلى مسافة فاختل توازنه وسقط على رأسه... تفاصيل





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وفي دمياط، تسببت طائرة ورقية، في نشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء، بين مجموعه من الشباب من منطقة الشيخ سديد التابعه للسنانية بمحافظة دمياط، حيث تلقي اللواء اسماعيل حسين مدير امن دمياط ،بلاغا يفيد نشوب خلاف بين هاني. ا و م. ابو موسى ومقيمين بمنطقة الشيخ سديد بقرية السنانية بسبب طائرة ورقية تطورت لمشاجرة عنيفة بالاسلحة البيضاء بين الطرفين، واسفرت المشاجرة عن اصابة 7 اشخاص... تفاصيل





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وفي الشرقية، لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء بمحافظة الشرقية خلال محاولته فك طيارة ورقية تعلقت بعامود إنارة أمام مسكنه بقرية العواسجة دائرة مركزشرطة ههيا، حيث تم إخطار الأجهزة الأمنية وبالعرض على نيابة ههيا صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى ههيا يفيد وصول" محمد أ "25 سنة مقيم قرية العواسجة جثة هامدة... تفاصيل









وفي الغربية لقي شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه لاختلال توازنه من أعلي سطح منزله بزفتي بمحافظة الغربية، وذلك حال لهوه بطائرة ورقية مما تسبب فى وفاته وتم التحفظ على الجثة ونقلها بسيارة إسعاف إلي مشرحه مستشفي زفتي العام، حيث تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود إخطارامن أهالي منطقة خلف السكة الحديد بمدينة يفيد بواقعة مصرع شاب عمره 14 سنة صعقا بالكهرباء حال اللهو بالطائرة الورقية واشتباكها باسلاك كهرباء الضغط العالي مما تسبب فى وفاته اثر نزيف حاد بالمخ ... تفاصيل





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وفي دمنهور شهدت قرية ابو نار بحادثا مأساوية حيث لقى طفلان مصرعهما صعقا بالكهرباء بقرية أبو نار بمركز دمنهور وذلك أثناء لهوهما بطيارة ورق مسكت بأحد أعمدة الإنارة وأثناء محاولة الحصول عليها صعقا التيار الكهربائي الطفلين وتم نقل الجثتى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى بدمنهور، حيث تلقت الأجهزة الأمنية ، بمديرية أمن البحيرة بلاغامن مركز شرطة دمنهور عن الأهالى بقرية أبونار بدائرة المركز يفيد بوفاة طفلين صعقا بالكهرباء، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وفاة كلا من "حمد ايمن عبد اللطيف ابونار" 11 عامًا ويقيم بقرية ابو نار،و"ياسر جابر عبد القادر حزيمة " 11 عامًا ومقيم بقرية ناصر، بالشارع بقرية ابونار - دنشال - مركز دمنهور... تفاصيل



