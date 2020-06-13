بسبب أزمة كورونا والمظاهرات.. توقعات بنمو الاقتصاد اللبنانى بالسالب خلال 2020.. والاقتصاد المصرى سجل نموا 5%‎ خلال الفترة من يناير حتى مارس 2020.. وبرنامج الإصلاح خط الدفاع للاقتصاد

عبد المنعم السيد:



توقعات بنمو الاقتصاد اللبنانى بالسالب خلال 2020

مصر الأعلى نموا عربيا وأفريقيا خلال 2020.. القاهرة للدراسات: برنامج الإصلاح خط الدفاع للاقتصاد ضد كورونا

توقعات بنمو الاقتصاد اللبنانى بالسالب خلال 2020

- الاقتصاد المصرى سجل نموا 5‎%‎ خلال الفترة من يناير حتى مارس 2020













خلال الفترة الماضية وبسبب أزمة كورونا، تأثرت العديد من الاقتصاديات، وهو ما سيؤدى إلى فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو، خاصة فى الدول العربية والأفريقية، ومن ضمن الاقتصاديات التى تأثرت بالأزمة العالمية كورونا لبنان، إضافة إلى الثورات والمظاهرات التى تجتاحها حاليا.









وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن لبنان تعانى من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية خلال الفترة الماضية، ولكن زدات حدتها الآن، خاصة مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد، خاصة قطاع السياحة الذى تعتمد عليه البلاد بشكل أساسى.









وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاقتصاد اللبنانى يواجه مشاكل هائلة، إذ سجل حجم الدين في نحو 91 مليار دولار بنهاية 2019 وبلغت نسبة الدين 157.5% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.









وتابع: "تأتي لبنان في المرتبة الثانية عربيا في نسبة الدين لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي بعد السودان، كما أن معدل النمو في لبنان حتى 2018 كان 0.07% في حين أنه كان سجل 0% فى 2019 والمتوقع في 2020 يكون بالسالب".









وأشار السيد إلى انهيار العملة اللبنانية الليرة بشكل مفاجئ ليسجل الدولار في السوق السوداء ٦٠٠٠ ليرة في حين السوق الرسمية والمصرف المركزي اللبناني يعلن سعر صرف الدولار 1511 ليرة، مما أدى لتوقف التجارة الداخلية وعمليات البيع والشراء تحسبًا لزيادات متوقعة في سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية.









وأوضح أن لبنان أعلنت فى مارس الماضى التوقف عن سداد وأقساط الدين السيادية المستحقة عليها وتوقفت عن سداد أقساط الربع الأول من 2020 والذي كان يقدر بـ1.2 مليار دولار، في حين أن إجمالي أقساط المستحق على لبنان خلال 2020 هو 4 مليارات دولار.









واستطرد قائلا: "سوق العمل في لبنان شهد انتكاسة كبيرة، فهناك أكثر من مليون لبناني فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا عمل نظرا لعدم قدرة لبنان على جذب أى استثمارات خلال العامين الماضيين وتوقف كثير من الشركات والمصانع وتجاوز معدل الفقر تجاوز 51٪؜".









وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه لا يوجد حل أمام لبنان إلا أن تتبنى سياسات إصلاحية اقتصادية ووضع خطة لجذب استثمارات عربية وأجنبية، خاصة من دول الخليج والتوجه إلى دعم مالي وفني من صندوق النقد الدولي مع سياسات انكماشية لتخفيض الإنفاق الحكومي.









مصر الأعلى نموا عربيا وأفريقيا خلال 2020.. القاهرة للدراسات: برنامج الإصلاح خط الدفاع للاقتصاد ضد كورونا

كما أكد عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التراجع الذى سجلته معدلات النمو خلال الربع الثالث للعام المالى الجارى مقبول، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى سجل نموا 5‎‎% خلال الفترة من يناير حتى مارس 2020 مقارنة بـ5.9‎‎% نموا مستهدف.











وقال السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه رغم انخفاض النمو فى الربع الثالث نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات السلبية التى طالت الاقتصاد المصرى والعالمى، إلا أن مصر الأولى عربيا وأفريقيا فى تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال 2020 و تحتل المرتبة الثامنة عالميا فى قمة نحو 18 دولة متوقع أن تحقق نموا خلال العام الحالى.











وأوضح أن هناك قطاعات اقتصادية تلقت ضربات موجعة ولم تسجل نموا خلال الثلاثة الأشهر الاولى من العام الجارى مثل السياحة والطيران، حيث توقفت حركة الطيران العالمى منذ فبراير الماضى نتيجة الإجراءات التى اتخذتها معظم الدول للحد من انتشار وباء كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا فيروس الذى بدأ انتشاره فى ديسمبر الماضى بمدينة ووهان الصينية، ومن المتوقع أن يتعافى قطاعى السياحة و الطيران ببطء ويستغرق وقتا أطول مقارنة بأنشطة اقتصادية أخرى.











وأضاف أن معدلات نمو قطاعات الصناعة والغاز وتحويلات العاملين بالخارج سجلت انكماشا خلال الربع الثالث من العام المالى 2020/2019 ولكن الاقتصاد ما زال متماسكا بشكل جيد بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة منذ 5 سنوات وهو خط الدفاع الأول للاقتصاد الآن، فضلا عن السياسات النقدية التى يطبقها البنك المركزى والمبادرات التى أطلقها لدعم المصانع المتعثرة والسياحة قبل أزمة كورونا.









