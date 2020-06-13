AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

السبت 13/يونيو/2020 - 09:41 م
الدكتور باسم عيسى
الدكتور باسم عيسى استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشفت الكثير من الدراسات العلمية أن فيروس كورونا له تأثير كبير وواضح على كل أعضاء الجسم، بالرغم من أنه مرض يصيب الجهاز التنفسي، الا أن يؤثر على القلب والكلى والكبد والصحة الجنسية للرجال.

وقال الدكتور باسم عيسى استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، ومدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد ومستشفى حميات إمبابة، لـ"صدى البلد"،  تنقسم حدة فيروس كورونا إلى 3 أنواع وهما بسيط، ومتوسط، ومتقدم وذلك على حسب الحالة الطبية.

وتابع أن الأشخاص الذي يعانون من فيروس كورونا دون إصابتهم بأحد الأمراض فتكون حالتهم بسيطة، أما أصحاب الأمراض الزمنة تكون حالتهم إما متوسطة أو شديدة.

وأكد عيسى خلال حديثه لـ "صدى البلد"، أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والكبد والكلى والضغط هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن في حالة إصابة مريض الكبد بالفيروس التاجي كورونا تكون حالته خطيرة ولاسيما مرضى فيروس "B" ، ومرضى أورام الكبد، ومرضى زراعة الكبد، حيث يسبب فيروس كورونا زيادة نسبة الصفراء في الدم، واضطراب في وظائف الكبد.

اقرأ ايضًا 

وقدم مدير مستشفى حميات إمبابة مجموعة نصائح لمرضى الكبد لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا، وهي :

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص.
- عدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة.
- ارتداء الكمامة  في حالة الخروج.
- غسل اليدين بالماء والصابون مع استخدام الكحول كمطهر.
- النوم عدد ساعات مناسب يساعد في تعزيز صحة المناعة.
- تناول الأطعمة الصحية مع شرب الماء بكثرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتى بعد الشفاء.. فيروس كورونا يترك آثارا مدمرة على القلب والكلى والكبد.. تفاصيل

احمي نفسك من فيروس كورونا بمشروب البنجر والليمون السحري

نشرة المرأة والصحة.. أمل جديد لـ مصابي فيروس كورونا باختبار النيكوتين.. روشتة طبية لمرضى حساسية الصدر في العاصفة.. مشروب سحري يساعد على فقدان الوزن خلال رمضان

كل ما توصلت إليه الدراسات العالمية عن فيروس كورونا.. أسباب استهدافه لأصحاب الوزن الزائد.. وأعراض غريبة تظهر على الحامل عند إصابتها

نشرة المرأة والصحة.. بدائل الرنجة والفسيخ صحية للمرضى.. 8 خطوات لرفع المناعة.. كيفية الاحتفال بعيد الفطر فى البيت

الصحة: 3 شروط لتبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

ترشيحاتنا

لم تتغير..وزارة النقل تعلن مواعيد مترو الأنفاق تزامنًا مع تعديل مواعيد الحظر الجديدة

بـ أوف شولدر قصير.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة صيفية جريئة على إنستجرام

بصورة من حفل تخرجه.. هالة سرحان تحتفل بعيد ميلاد نجلها

استشاري مناعة: دراسات دولية أكدت ضعف كورونا ووصوله مرحلة الشيخوخة

أهداف غير رياضية.. استياء في الأهلي بعد تسريبات اتحاد الكرة حول إلغاء الدوري

بصورة مع زوجته.. أحمد الفيشاوي يتجاهل قضية إثبات النسب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

بفستان محتشم.. نسرين طافش تتألق بإطلالة جديدة

بالأسود المنقط.. هند عبد الحليم تتألق بإطلالة أنيقة