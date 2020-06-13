مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

كشفت الكثير من الدراسات العلمية أن فيروس كورونا له تأثير كبير وواضح على كل أعضاء الجسم، بالرغم من أنه مرض يصيب الجهاز التنفسي، الا أن يؤثر على القلب والكلى و الكبد والصحة الجنسية للرجال.





وقال الدكتور باسم عيسى استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، ومدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد ومستشفى حميات إمبابة، لـ"صدى البلد"، تنقسم حدة فيروس كورونا إلى 3 أنواع وهما بسيط، ومتوسط، ومتقدم وذلك على حسب الحالة الطبية.





وتابع أن الأشخاص الذي يعانون من فيروس كورونا دون إصابتهم بأحد الأمراض فتكون حالتهم بسيطة، أما أصحاب الأمراض الزمنة تكون حالتهم إما متوسطة أو شديدة.





وأكد عيسى خلال حديثه لـ "صدى البلد"، أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والكبد والكلى والضغط هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.





مرضى فيروس "B" ، ومرضى أورام الكبد، ومرضى زراعة الكبد ، حيث يسبب فيروس كورونا زيادة نسبة الصفراء في الدم، واضطراب في وظائف الكبد. وأشار إلى أن في حالة إصابة مريض الكبد بالفيروس التاجي كورونا تكون حالته خطيرة ولاسيما





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وقدم مدير مستشفى حميات إمبابة مجموعة نصائح لمرضى الكبد لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا ، وهي :





- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص.

- عدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة.

- ارتداء الكمامة في حالة الخروج.

- غسل اليدين بالماء والصابون مع استخدام الكحول كمطهر.

- النوم عدد ساعات مناسب يساعد في تعزيز صحة المناعة.