نسخة Office 365 مجانا لطلاب الجامعات.. خطوات تحويل صورة إلى نص كتابي باللغة العربية من خلال هذا الرابط.. زراعة عين شمس تحدد موعد إعلان نتيجة أبحاث فرق النقل

تربية عين شمس تبدأ تصحيح الأبحاث لطلاب النقل

ظهور نتيجة الأبحاث لطلاب فرق النقل خلال أيام من انتهاء تسليمها

كلية الزراعة تحدد موعد إعلان نتيجة أبحاث فرق النقل

خطوات تحويل صورة إلى نص كتابي باللغة العربية



عميد «آداب عين شمس»:





لا نقبل تجميع الطلاب لأبحاثهم وإرسالها من «إيميل واحد"



نسخة Office 365 مجانا لطلاب الجامعات





قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إنه بدأ تصحيح الأبحاث لطلاب فرق النقل، من المستوى الأول والثاني والثالث، موضحا ان الكلية توفر جميع سبل المساعدة للطلاب في إرسال ابحاثهم عن طريق وحدة تكنولوجيا المعلومات ونشر كل ما هو جديد ويخص الطالب سواء عن كيفية رفع الأبحاث أو تلقي شكاوي الطلاب.

أقرأ ايضا : جامعة عين شمس تقدم منحا دراسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد إلى أنه تم تسليم أعداد كبيرة من الأبحاث الكترونيا عبر المنصة الالكترونية الخاصة برفع الأبحاث بدون أي عوائق تواجه الطلاب ووحدة تكنولوجيا المعلومات.

أقرأ ايضا : نجم: الموافقة على انضمام 15 جامعة جديدة للاتحاد العربي بينها 3 مصرية

وأشار الدكتور ماجد إلى أن نتيجة الأبحاث لطلاب فرق النقل ستظهر خلال أيام من انتهاء تسليم الابحاث منوها إذا رسب أحدهم في الأبحاث يمكن أن يقوموا بتقديم بحث آخر ولكن بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من إعلان النتيجة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي أن يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الأبحاث وبعضها وإذا تم التشابه بين الأبحاث سيعرض الطالب نفسه إلي الرسوب.









قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه سوف يتم إغلاق منصة تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل "المستوي الاول والثاني والثالث" والذى بدأ التسليم من يوم 31 مايو حتى 15 يونيو.





وأضاف عميد كلية زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه من المقرر إظهار نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما اعتبارا من يوم 15 يونيو وفي حالة عدم اجتياز الأبحاث في المرة الأولي سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس إلى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة 15 من الشهر ذاته.





وأشار إلي أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث الكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتتم بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت.

وأكد الدكتور أحمد، أنه سوف يتم تقييم البحث المقدم من الطلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير التي حددتها مجلس الكلية.





وضعت كلية الاداب جامعة عين شمس خطوات تحويل اي صورة الي نص كتابي TXT باللغة العربية والتعديل عليها في ثواني معدودة وذلك من خلال هذا الرابط اضغط هنا.





وقال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب جامعة عين شمس إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بشأن امتحاناتهم حيث تم الاكتفاء بعمل "سؤال بحثي ، ومقال بحثي، ومشروع بحثي ".

ونوه ايضا الى ان الجزء العملي وأيضا مشاريع التخرج، سيتم تأجيلها لحين انتهاء تعليق الدراسة.



