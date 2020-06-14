شاهد| لحظة انهيار عقار مخالف في بورسعيد

نفذت الأجهزة المعنية بحى الزهور في محافظة

بورسعيد حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وفق تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





كان السعيد رخا، رئيس حى الزهور بمحافظة

بورسعيد، قاد حملة تنفيذية أمنية مشتركة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة عقار تحت

الإنشاء بمنطقة أمل الجبل بدائرة الحى على مساحة 410 م.





ونفذت الحملة بناءً على قرار اللواء عادل

الغضبان محافظ بورسعيد بسحب الأرض من المنتفع لتوقفه عن سداد مستحقات الدولة منذ

التخصيص على الرغم من انذاره بالسداد عدة مرات دون جدوى.





وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في تصريحات خاصة لصدى البلد، على أنه لا أحد فوق القانون وعلى الجميع أن يحترموا هيبة الدولة المصرية وسيادتها.

وحذر الغضبان مستغلي صفحات التواصل والسوشيال ميديا من الانسياق خلف المضللين والمتعدين على أملاك الدولة لأن القانون سينفذ على الجميع لا فرق بين كبير وصغير.





كما أكد محافظ بورسعيد أن الدولة فى ظل قيادة

الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى بورسعيد اهتماما بالغا لم تشهده على مدار 50 سنة مضت

للنهوض بها واعادتها الى سابق عهدها منارة وقبلة تجارية صناعية لدول العالم وليس محافظات مصر فقط.