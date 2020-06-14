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مرأة

بـ حقيبة ظهر وتسريحة مختلفة.. مي عمر بإطلالة كاجوال جذابة على إنستجرام

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:29 م
مى عمر
مى عمر
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مى عمر، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" بإطلالة جذابة ومختلفة.

وأطلت الفنانة مى عمر، مرتدية بنطالا أنيقا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه قميصا أنيقا باللون الأبيض، وحملت حقيبة ظهر باللون الأسود وهو ما تناسب مع إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مى عمر فى المكياج على جمال بشرتها، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود بشكل جذاب.

كما اختارت الفنانة مي عمر تسريحة الكعكة البسيطة التى تتناسب مع مظهرها وتبرز جمالها.

ولم تتكلف الفنانة مي عمر بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.
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