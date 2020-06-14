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وزير السياحة: إقامة قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد بمتحف الحضارات

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:18 م
وزير السياحة خالد
وزير السياحة خالد العناني
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حمزة شعيب
 أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه سيتم عمل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 بمتحف الحضارة الإسلامية.

أشار إلى أنه سيتم فتح السياحة بثلاث محافظات بداية من  أول يوليو، مع مراعاة الضوابط الآمنة.

وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"كل من يخالف الضوابط الإحترازية بشأن رحلات الطيران سيتم إغلاق نشاطه".

لفت إلى أن الوزارة طالبت الفنادق  بشغيل نسبة 50% من العاملين والاجازات كل 60 يوم عمل، والالتزام بفترة حجر صحى للعامل قبل سفره ورجوعه، مع دورات تدريبية حول الفيروس والوقاية، وتقليص عدد العاملين فى السكن الخاص بهم.

أكد أن كل مدير فندق سيوقع على اقرار بالالتزام بالضوابط وسيتم الغاء ترخيص عمله مع الفندق المخالف للضوابط مشددا على انه لا تهاون فى المخالفات لأنها تمس سمعة المقصد السياحى المصرى.
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