تنظيم ماراثون رياضي على الكورنيش في الإسكندرية.. ومديرية الشباب والرياضة: ملناش علاقة

نفت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة دكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، علاقتها بتنظيم أي فعاليات رياضية على كورنيش المحافظة، وذلك التزامًا بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء يوم 19 مارس بشأن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.





وذكرت مديرية الشباب والرياضية في بيان مساء اليوم الأحد أنها ليس لها علاقة بتنظيم الماراثون المنفذ على الكورنيش، وأنها لم تصدر أي موافقات على تنفيذ أي نشاط رياضي، وأنها ملتزمة بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقرارات وزير الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضي.





وتهيب المديرية بالجميع الالتزام بتنفيذ القرارات حفاظًا على أرواح المواطنين في هذه الفترة الحرجة، وذلك وفقًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحث المواطنين على البقاء في منازلهم.





ونشر بعض المغردون على تويتر صورًا لتجمع من الشباب والأطفال ينطلقون في ماراثون على كورنيش الإسكندرية، ويُمارس البعض عددًا من الأنشطة الرياضية على الكورنيش.



