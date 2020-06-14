أحمد الوكيل: تسونامي كوفيد 19 أصاب العالم بالتباطؤ الاقتصادي وغير سلوكيات الطلب

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن "تسونامي كوفيد – 19" أثر بشدة على عدة قطاعات، وعلى رأسها المطاعم وقطاع التجزئة بالكامل الذي يعاني بشدة.





وأضاف "الوكيل"، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه يجب فتح الأنشطة كالكافيهات والمطاعم، خاصة أنها تضم عددا كبيرا من العمالة.





وتابع "نأمل في انحسار انتشار فيروس كورونا، وعودة الحياة تدريجيًا، لعودة هذه الأنشطة للعمل، وتقدمنا باقتراحات عدة للحكومة من أجل إعادة فتح المطاعم والمقاهي".





وشدد على ضرورة دعم الدولة لهذه الفئة، قائلا "هذه القطاعات تخلق وظائف عمل متغيرة وكثيرة.. الفيروس أصاب العالم بالتباطؤ الاقتصادي الشديد وأثر على تغير سلوكيات الطلب".



